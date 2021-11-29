男警長認偷同袍信用卡買iPhone還押　求情稱晉升壓力大　同袍形容「模範榜樣」 (14:01)

35歲男警長涉在前年2月至3月偷取同袍的信用卡，簽帳購買3部共價值29,697元的iPhone，以及在3間麥當勞消費共41元，並兩度「偷龍轉鳳」將舊卡與事主補領的新卡掉包。被告今（29日）於區域法院承認3項盜竊罪及3項以欺騙手段取得財產罪，其餘5項盜竊罪則留法庭存檔，還押至12月13日。辯方求情稱，被告案發時因晉升警長感極大壓力，又稱對警隊工作感自豪，案發後停職至今，一手摧殘夢想。
被告劉晉寧（35歲）案發時任職警長，案件押後至12月13日再訊，待索取心理及精神科報告，12月17日再作進一步求情，其間還押。
辯方求情稱，被告在前年1月升職警長，出於壓力犯案，事後發現患適應障礙症。他在被捕後感極後悔，需接受輔導，家人擔心他會自尋短見。被告親撰求情信稱案件使家人、同袍失望，令警隊蒙羞。
被告已付清涉案的信用卡帳單。辯方表示，信用卡持有人梁樂倫已原諒被告，甚至為被告撰求情信，指出被告對工作充滿熱誠，相信他出於壓力犯案，冀法庭寛大處理。
親友撰寫的求情信稱被告樂於助人、慷慨、勤勞，認為被告僅一時「愚蠢地」犯案。同袍亦形容他有幹勁、富責任感，是隊中的「模範榜樣」；被告的兒子僅16個月大，妻子現失業，她求情冀法庭讓被告繼續擔當好丈夫、好父親角色。