男警長認偷同袍信用卡買iPhone還押　求情稱晉升壓力大　同袍形容「模範榜樣」 (14:01)

被告劉晉寧（35歲）案發時任職警長，案件押後至12月13日再訊，待索取心理及精神科報告，12月17日再作進一步求情，其間還押。

辯方求情稱，被告在前年1月升職警長，出於壓力犯案，事後發現患適應障礙症。他在被捕後感極後悔，需接受輔導，家人擔心他會自尋短見。被告親撰求情信稱案件使家人、同袍失望，令警隊蒙羞。

被告已付清涉案的信用卡帳單。辯方表示，信用卡持有人梁樂倫已原諒被告，甚至為被告撰求情信，指出被告對工作充滿熱誠，相信他出於壓力犯案，冀法庭寛大處理。

親友撰寫的求情信稱被告樂於助人、慷慨、勤勞，認為被告僅一時「愚蠢地」犯案。同袍亦形容他有幹勁、富責任感，是隊中的「模範榜樣」；被告的兒子僅16個月大，妻子現失業，她求情冀法庭讓被告繼續擔當好丈夫、好父親角色。