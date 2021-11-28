楊潤雄批「躺平主義」令人萎靡不振 推愛國正向教育 (15:21)

楊潤雄在文中指，必須對症下藥，同心協力加強價值觀教育，扶持學生建立正向思維。他表示學校課程檢討專責小組去年九月向教育局提交方向性建議，當中包括優先推行價值觀教育。課程發展議會的「價值觀教育常務委員會」將於短期內公布《價值觀教育課程架構》（試行版）供學校採用，以更整全及有系統地加強推展價值觀教育。

楊又稱常務委員會將增加首要培育的價值觀，並就不同範疇和學習階段提出學習期望，例如從小建立國家觀念、加強守法意識、媒體及資訊素養、生命教育、性教育及禁毒教育等，幫助學校釐訂學生的學習重點。

楊指有國才有家，重視及愛護自己的國家，古今相同，不分中外，「所以價值觀教育必定包含愛國教育」，又指「國民以國家為榮，天經地義，不容質疑」，認為讀書人有「先天下之憂而憂，後天下之樂而樂」的抱負，會以國家、人民的福祉為最重要的考慮。