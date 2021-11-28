警拘4男涉葵青4宗爆竊案　追緝在逃女同黨 (14:43)

警方表示，留意到葵青區涉及多宗單幢式住宅爆竊案，賊人從正門及後門進入大廈，並以鐵筆撬開單位鐵閘及大門，繼而進入搜掠，盜取包括手飾、金器等貴重財物。新界南總區刑事部聯同葵青警區探員翻查閉路電視片段後，鎖定一個涉案爆竊集團。

新界南總區重案組2A隊高級督察區智健表示，集團成員上周五從一個單幢式住宅的正門及後門離開時，探員上前將他們截停，調查後發現大廈有兩個單位的鐵閘及正門有被撬痕跡，並在大廈一垃圾桶發現一個背囊，內有鐵筆及手套等爆竊用具，相信賊人未能成功撬門入內，遂棄置爆竊工具後離開。警員在現場拘捕3名男子，其後在荃灣一間酒店再拘一名男子。據悉4人為朋友關係，租住酒店約半個月。

區智健表示，根據警方調查，相信仍有女同黨在逃，爆竊集團會利用女性身分降低保安員戒心，由該名女子將裝有爆竊工具的背囊帶進大廈，再交予同黨。警方起回犯罪集團衣物，並在當舖起回部分失物，包括金頸鍊及金戒指等，4名被捕男子將被落案起訴爆竊及企圖爆竊，明日（29日）在沙田裁判法院提堂。