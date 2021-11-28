野豬天后亂闖4小時被麻醉擒獲　漁護署︰野豬傷重已人道處理 (12:40)

漁護署回覆本報稱，署方接報後派獸醫到場，發現一頭腿部受傷野豬，遂將該野豬麻醉捕捉，由於該頭野豬傷勢嚴重，已進行人道處理。該頭野豬為成年雌性野豬，重約60公斤。

警員昨晚11時許接報稱一頭體長約1米的野豬被困在天后廟道42號一個山坡鐵絲網，警員到場後發現牠已自行掙脫，並跑入天后廟道18號傲龍軒地下大堂，牠右後腳骨折受傷流血，地下留有血迹。多名警員持盾戒備，並打開地下大堂大門，讓野豬離開。

該野豬之後從傲龍軒跑至附近柏傲山一個停車場徘徊，未幾又跑出馬路，險被迎面而來的的士撞倒。附近一間酒店的保安恐野豬闖入，用鐵鏈將門鎖上。漁護署人員接近凌晨2時到場並嘗試捕捉野豬，野豬受驚跑回柏傲山停車場。

漁護署人員取出鐵籠和網，人豬對峙1個多小時後，野豬在草叢休息，署方人員不斷用食物引誘牠，待野豬走出草叢後，署方獸醫向牠發射3發麻醉藥，野豬倒下，漁護署人員將牠抬上貨車後離開。

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