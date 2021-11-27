新冠疫苗｜11社區疫苗接種中心年底後關閉　流動接種車12月3日啓用首站沙田新翠邨 (11:48)

‧10間社區疫苗接種中心延長運作至2022年3月31日，其中3間中心提供科興疫苗、7間提供復必泰疫苗。（詳細地址及開放時間見圖2）

‧11間社區疫苗接種中心運作至本年底後關閉。它們分別位於九龍灣體育館、天暉路體育館、中山紀念公園體育館、教育局九龍塘教育服務中心、何文田體育館、界限街體育館、將軍澳體育館、龍琛路體育館、友愛體育館、東涌社區會堂和彩虹道羽毛球中心。

‧新冠疫苗流動接種站將於12月3日啓用，首站服務沙田新翠邨附近的居民。接種車每次會提供一款疫苗接種服務，即復必泰或科興疫苗。合資格市民可即場報名接種疫苗。（首批服務地點及時間表見圖3）

‧瑪嘉烈醫院和律敦治醫院由12月10日起增設新冠疫苗接種站，屆時總共會有11個公立醫院接種站。（詳細地址及開放時間見圖4）

‧醫院管理局選定診所和參與疫苗接種計劃的私家醫生或診所繼續提供科興疫苗的接種服務。（名單見新冠疫苗專題網站）。

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