文化博物館李小龍「2.0」全新展覽周日開始　予妻家書、動作場面筆記首曝光 (19:30)

文化博物館總館長盧秀麗指出，館方自2013年起設有李小龍展區，吸引370萬人次參觀。今次「2.0」版本展覽將以新角度呈現李小龍的一生，「由李小龍講『我係點樣』，如何超越自我、實現自我」。

文化博物館館長（歷史）王家敏表示，展覽分3大部分，分別講述李小龍的演員之路、武術家之路、以及其人生之路。首次展出的展品包括李小龍嬰兒時期上衣、他用過的劍擊面罩、保護頭套等。

其中，展示李小龍為電影《死亡遊戲》中塔頂決戰編排動作場面的筆記時，團隊從電影找尋可配對筆記中構思的場景，參觀者選擇了想看哪一頁筆記，電腦熒幕便會顯示該幕的真實拍攝畫面。

館內亦有兩個互動藝術裝置，其中一個光纖投影互動裝置，展示了李小龍生前的金句，如「清空雜念，無形，無式，如水」、「生命的意義在於活着」等。盧秀麗盼展覽可真實呈現李小龍的人生觀，表示「唔會加鹽加醋」。