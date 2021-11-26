囚犯覆核爭打電話權敗訴　官︰被判監對外溝通必然受限制 (20:30)

蔡耀昌認為，裁決沒有全面考慮在囚者的困難及應有權利，加上有囚犯的家屬年紀大及行動不便。若獲准使用電話，緊急情況時亦可聯繫。現時資訊科技發達，且智慧監獄逐步試行，認為署方應使用新科技，並非僅依賴舊有的聯繫方法，如書信、探訪等。

申請人為蔡全新，答辯人是懲教署長及赤柱監獄首長。黃官在判辭引述申請方的理據，懲教署的常規令（Standing Orders）全面限制在囚者打電話予在港的人，違反《基本法》30條及《香港人權法案》第14條，此限制不合憲及越權；且有海外家屬的囚犯可以獲准毋須申請打電話，是歧視沒有海外家屬的囚犯。

黃官在判辭表示，囚犯並非完全不可對外聯絡，如有需要，懲教署亦會安排與家屬以外的人聯繫。黃官更列出2014年至2016年的數據，平均約3000多人的申請，接近全數獲批。黃官續稱，年長、懷孕或有殘疾的囚犯家屬亦可申請視像探訪。

黃官多次重申囚犯被判監，其對外溝通必然受限制，且囚犯的致電申請是以每宗個案審視。黃官指出，申請人的投訴沒有根據，3次電話使用的申請中，有兩次被拒，當時曾有懲教職員詢問申請人的情況，申請人更一度稱情況不緊急。