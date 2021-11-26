警一連5日反非法收債　18人被捕 (19:15)

警方新界南總區過去兩個月接獲有關非法收債的刑事案件有上升趨勢，由9月28宗上升至10月42宗。新界南總區於是聯同荃灣、沙田、葵青及大嶼山警區於本周一（22日）起一連5日採取代號「壁峰」行動，拘捕14男4女，年齡介乎15至63歲，分別涉及全港最少16宗非法收債案件有關，包括串謀刑事毀壞、以過高利率貸出款項、違反放債人牌照條例等罪，被捕者有財務公司負責人及職員、非法收債者等，大部份人為青少年、部份更有黑社會背景。

荃灣警區反黑組主管葉朗軒指，該警區由本月9日至17日，合共發生3宗懷疑與非法收債有關的刑事毀壞案件，有人藉大廈保安漏洞上門淋油，滋擾欠債者及其家屬，包括到其象山邨住所及其家屬工作的餐廳淋油及噴上「欠債還錢」等字句。總區及警區情報組其後翻查大量閉路電視片段，前日（24日）清晨在荃灣、葵涌及青衣拘捕3名男子，並在其住所檢獲他們犯案時所穿裝束。

沙田警區反黑組主管連曉媚稱，本月15日，馬鞍山恆安邨一名住戶報案，指自己寓所門外被收債人貼上印有他中文全名、相片、身分證號碼及地址的大字報，意圖對事主、其家人及鄰居造成滋擾，迫使事主還款。警方其後鎖定一間位於佐敦的持牌財務公司，拘捕1名公司男負責人。警方指，事主早前向該財務公司借款4萬，協議其後分11期、每星期還款3800元，當財務公司將現金交予事主後，更指示事主將其中1萬元放在財務公司洗手間，暗示是「貸款手續費」。扣除該筆「手續費」，事主今次貸款的年利率高達340%，遠超法定最高的60%。

葵青警區本月6日接獲大窩口一大廈保安通知，指在大廈發現有人懷疑上門非法收數，警方接報到場發現一個單位被塞匙窿。經調查後警方本周二（23日）在深水埗拘捕一名涉案27歲男子，其在其私家車上搜獲兩部手機及三支強力膠水。經進一步調查，警方相信被捕人受一間位於旺角的財務公司指使犯案，今晨（26日）在多區拘捕5名財務公司骨幹成員，涉嫌串謀刑毀及違反放債人牌照條例。根據警方在財務公司檢獲的文件，相信該公司另與4宗於新界發生的非法收債案有關。