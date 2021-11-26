男教師涉性侵15歲女生　被告自辯稱事主常說色情意淫話 (19:45)

男教師涉前年相約15歲女生在家觀看串流平台Netflix影片，並與她多次性交，被控非法性交等7罪，案件今（26日）於區域法院續審。被告自辯時承認在X年滿16歲後與她性交一次，而X提及的「分泌物」意思是出汗，又稱對方時常刻意談色情和「玩嘅意淫」說話，例如X被雨淋濕時會說「濕晒」。法官陳廣池隨即質問「咁佢真係濕晒，點解你諗到另一啲野？」被告認為X趁機語帶相關。
被告馮霆麾（37歲）被控於前年1月至8月干犯兩項非禮及5項非法性交罪。被告供稱，拍拖時多次相約X外出及到他住所，後來X不時情緒低落，深夜致電被告哭泣，被告覺得情況頻密和不正常，X更猜疑他有外遇。
去年7月，X懷疑被告有外遇而情緒激動，且她尚未平復喪貓傷痛。被告遂到X住所安撫她，兩人在房內性交，當時X已年滿16歲。其後，被告對X不斷致電感到煩厭，他一個月後提出與X分開冷靜。
辯方庭上讀出X與被告的信息對話，X早前供稱「不明液體」是指被告精液，被告則指稱X不慎被食物弄髒，她挖苦被告廚藝欠佳，故被告才着X「洗咗我啲味道」。至於X在信息表示自己感到「痛」，被告稱是X的大腿遭刮傷，強調無可能如她所說是陰部痛，他補充X常有背痛、腳痛及經痛。X之後再稱「痛」，被告解釋是被他的貓導致受傷，X想獲取被告關心。
被告稱X對性好奇，惟他們清楚未滿16歲性交屬違法，「16歲之前唔可以性交，唔係咁複雜」，兩人曾在住所客廳說「咸濕故仔」和描述性交，「因為唔做得，講都算係一種紓緩」，他形容為娛樂。被告否認X的指控，並感到詫異。被告重申沒誘導及沒問及X錄取口供一事。被告提到，X一直有就抑鬱症看醫生。案件押後至12月22日續審。