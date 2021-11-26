男生認雨傘襲警非法集結　主動申請還押被拒　官：唔知還押幾耐先至有得判 (16:00)

今認罪的第五被告楊俊傑（25歲），其承認案情指出，前年8月25日約1萬人參與荃葵青區一個獲警方發不反對通知書的遊行，警方下午接報到場於楊屋道設置防線，當時有約千名示威者，部分向防線投擲磚頭、雞蛋等雜物。警方曾舉黑旗警告，並發射橡膠子彈及催淚彈，示威者無散去並向防線投擲汽油彈。

警方在傍晚6時半沿楊屋道推進至聯仁街，當時有約500名示威者。督察林泰金在6時45分見被告試圖用長條狀物件襲擊同僚，於是上前表明身分制止，被告嘗試襲擊林泰金，遭制服及拘捕。媒體片段拍攝到被告曾以雨傘襲警。

運輸工人何卓軒（23歲）、女學生符凱晴（23歲）、學生牛致行（21歲）、女教師郭芷晴（21歲）、學生楊俊傑（25歲）、無業張家榮（24歲）和調酒師李㑊橉（28歲），同被控參與非法集結。何卓軒另被控襲警，符凱晴另被控管有鐳射裝置及噴漆，牛致行則被控管有一塊磚頭。