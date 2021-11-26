港鐵主任認濫權冒警　威脅5女子索裸照影片　還押候判索精神心理報告 (13:35)

辯方求情稱，被告方雄舜（35歲）因工作經歷不愉快而犯案，他明白自己的行為極端，對事主造成傷害。法官問及，為何被告的妻子沒有到庭支持被告，辯方稱被告願意給予妻子空間。

案情指出，被告案發時先透過登入港鐵電腦系統查閱報案人資料。去年6月，港鐵客服主任X（26歲）報稱被非禮。被告向X發WhatsApp信息，要X拍攝裸體影片，否則會騷擾X及其家人，X決定報警。同年8月，女子Y（55歲）涉偷取乘客手機而被港鐵解僱，被告向Y發信息，聲稱可以警誡方式處理案件，但要Y全裸拍片，Y隨即封鎖被告的電話。被告以類似手法威脅港鐵客服主任Z（39歲），同樣被拒。

同年11月，少女B（15歲）報稱被影裙底，隨後被告冒充警員，要求B全裸拍片，否則向B搜身，B沒有上當。另一事主則涉於港鐵站內盜竊的少女C（16歲），被告假冒為警長，聲稱只要C傳送裸體影片，會刪去其案底。警方「放蛇」拘捕被告後，搜出兩條偷拍裙底片段。

至於企圖欺詐罪的案情指出，港鐵站長A（38歲）收到被告匿名發出的WhatsApp信息，聲稱以A的個人資料借貸60萬元。被告警誡下表示，他沒有正式借貸，但與A關係不佳，犯案只是惡作劇。