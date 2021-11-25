公司董事虛假文件騙融資貸款1900萬罪成囚6年 (20:16)

中小企香港樂天國際一名董事被指涉使用虛假的公司審計報告及銀行戶口結單副本，向兩間銀行申請銀行融資共1900萬元，被廉署落案起訴。被告早前被裁定5項使用虛假文書的副本罪成，今（25日）於區域法院被判處監禁6年。法官沈小民批評被告毫無疑問是行騙的主謀及直接得益，導致兩間銀行損失共逾1500萬元，亦令政府蒙受損失，須判處監禁。
被告方錦燊（50歲）為已結業的香港樂天國際貿易有限公司獨資董事及股東。控方案情指出，香港樂天國際聲稱是一間禮品貿易公司，2013年11月至2015年6月期間，被告經兩間銀行申請政府中小企融資擔保計劃。
被告向大新銀行及中國信託商業銀行申請融資貸款時，呈交了虛假的審計報告、財務報表副本及銀行月結單副本，分別獲批1300萬元及600萬元。及後他再向兩間銀行提交虛假文件，令銀行批出融資延期。被告總共提取至少800萬元。
沈官判刑時稱，該中小企融資擔保計劃由政府擔保，政府就本案須支付74萬多元予大新銀行，而支付中國信託商業銀行的款項仍在商討。計劃原意協助資金周轉困難的中小企，但香港樂天國際並無實業，被告導致政府損失，亦令兩間銀行損失1500多萬元。被告行騙犯案持續一年多，5罪分別被判囚2至5年，共監禁6年。
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