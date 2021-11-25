公司董事虛假文件騙融資貸款1900萬罪成囚6年 (20:16)

被告方錦燊（50歲）為已結業的香港樂天國際貿易有限公司獨資董事及股東。控方案情指出，香港樂天國際聲稱是一間禮品貿易公司，2013年11月至2015年6月期間，被告經兩間銀行申請政府中小企融資擔保計劃。

被告向大新銀行及中國信託商業銀行申請融資貸款時，呈交了虛假的審計報告、財務報表副本及銀行月結單副本，分別獲批1300萬元及600萬元。及後他再向兩間銀行提交虛假文件，令銀行批出融資延期。被告總共提取至少800萬元。

沈官判刑時稱，該中小企融資擔保計劃由政府擔保，政府就本案須支付74萬多元予大新銀行，而支付中國信託商業銀行的款項仍在商討。計劃原意協助資金周轉困難的中小企，但香港樂天國際並無實業，被告導致政府損失，亦令兩間銀行損失1500多萬元。被告行騙犯案持續一年多，5罪分別被判囚2至5年，共監禁6年。