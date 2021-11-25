男教師涉性侵15歲女生　被告自稱事主可隨時分手　官：好似簽合約咁嘅 (19:40)

被告馮霆麾（37歲）被控於前年1至8月期間，干犯兩項非禮及5項非法性交罪。X供稱，被告曾表示擔心自己有事，問X到警署錄口供內容，並教她「唔好講有發生性行為」，別提被告與15歲的她成為情侶，「拖手攬錫都唔好講」。

被告自辯稱，他負責X該班同學的表演，X曾經生病缺席綵排，被告透過Instagram私訊問候她。兩人其後開始閒聊，他與X算是談得最頻密。一個多月後，X相約被告見面，兩人下午3時許在餐廳用膳，再到尖沙嘴閒逛至近10時才回家。

事後，X想再見被告，被告坦言對X有好感，亦害怕自己喜歡她，「如果鍾意學生，好難被人接受」。他擔心在街上流連被撞見，建議到他住所。陳官反問，被告當日「行勻晒」尖沙嘴時沒擔心？被告回應，他當陪學生逛街。

被告形容，X當天悉心打扮到他住所，她身穿窄短裙和戴耳環，似是約會對象和表現害羞。他們煮飯和看影片，被告認為彼此已默認相戀和約會，惟他擔憂自己會錯意，對方會利用師生戀告發及指控他，沒即時確認關係。

因X對兩人關係感焦慮，被告提出成為情侶，他聲稱由於兩人身分不對等，強調X可任何時候分手，陳官質疑「而家好似簽合約咁嘅」，不需要通知終止關係。被告解釋，不欲X有壓力及擔心被告會報復。案件明（26日）續。

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