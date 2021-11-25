新冠肺炎｜增6輸入確診5宗涉變種病毒　富豪機場酒店兩個案驗出新病毒株B.1.1.529 (18:57)

另外，因應富豪機場酒店涉及兩宗個案（個案12388及12404），衛生防護中心表示，根據香港大學進行的全基因組測序分析結果，確認兩宗個案基因排序十分相似，並帶有新出現的病毒株譜系B.1.1.529，與於南非及博茨瓦納發現的排序相似，顯示由南非抵港的個案12388為源頭個案，此譜系對於公共衛生影響的科學資料仍然不足，中心會密切監察最新發展。

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新增確診個案中，患者包括來自菲律賓的35歲女外傭，以及自俄羅斯抵港的45歲男機組人員，其餘病人分別自法國、泰國、尼泊爾及孟加拉抵港。除自孟加拉經阿聯酋抵港的1歲女嬰外，其餘患者均已接種兩劑復必泰、阿斯利康或Sputnik V疫苗。

此外，由於尼泊爾航空於11月23日由尼泊爾加德滿都飛抵香港的RA409航班有一名乘客經抵港檢測而確診，以及有3名乘客未能符合《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）指明的條件，署方禁止尼泊爾航空營運的客機在11月26日至12月9日期間從加德滿都着陸香港。

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