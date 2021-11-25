葉劉淑儀收台灣「腐肉」恐嚇信　「何歡喜」承認責任 (20:51)

葉太稱，她的住址早已被人起底，恐嚇信上亦有一個香港東涌的回郵地址，警方調查後指是假地址。她稱，屋苑管理和保安一向不錯，她之後落區做選舉宣傳，都會安排多幾位男義工在場，但她不想多添保護裝備，「唔想搞到如臨大敵咁」。港島西候選人還有民建聯陳學鋒和離島區議員方龍飛。

自稱流亡台灣的港人「何歡喜」早前在其社交平台Telegram（Tg）頻道承認寄恐嚇信給多名香港法官，他今日（25日）再在其Tg頻道分享葉太收到恐嚇信的新聞，並加上標籤「#承認責任」。本報正向警方查詢。

另外，立法會選委會界別候選人林琳亦在facebook表示，收到類似「腐肉」信件，已報警處理。選委會界別有51名候選人，詳見立法會選舉網頁。

就有自稱流亡台灣港人承認寄恐嚇信給多名香港法官，本報昨向陸委會查詢，陸委會今日表示，不贊成也絕不鼓勵此類行徑，如所郵寄物品確屬違禁物品，台方也有相關裁處規定。截至目前，台方尚未接獲港方請求協助。