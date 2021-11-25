葉劉淑儀收台灣「腐肉」恐嚇信　「何歡喜」承認責任 (20:51)

【20:51更新】港島西立法會選舉候選人、新民黨主席葉劉淑儀昨晚（24日）收到內有「腐肉」的恐嚇信。葉太表示，昨晚收到一封貼上台灣郵票、黃色信封的信件寄到她家中。她稱，一看就知道不似正常的信，摸上手感到信內的物件「軟淋淋」，她請外傭戴上手套，用剪刀小心地拆信，發現信內有一包用膠袋包住，看似痰或糞便的物體，信中無文字內容。她之後報警，警方化驗後稱有關物體是腐肉。葉太稱，收到信時感到驚嚇，認為是與選舉有關，強烈譴責有關威嚇行為。
葉太稱，她的住址早已被人起底，恐嚇信上亦有一個香港東涌的回郵地址，警方調查後指是假地址。她稱，屋苑管理和保安一向不錯，她之後落區做選舉宣傳，都會安排多幾位男義工在場，但她不想多添保護裝備，「唔想搞到如臨大敵咁」。港島西候選人還有民建聯陳學鋒和離島區議員方龍飛。
自稱流亡台灣的港人「何歡喜」早前在其社交平台Telegram（Tg）頻道承認寄恐嚇信給多名香港法官，他今日（25日）再在其Tg頻道分享葉太收到恐嚇信的新聞，並加上標籤「#承認責任」。本報正向警方查詢。
另外，立法會選委會界別候選人林琳亦在facebook表示，收到類似「腐肉」信件，已報警處理。選委會界別有51名候選人，詳見立法會選舉網頁。
就有自稱流亡台灣港人承認寄恐嚇信給多名香港法官，本報昨向陸委會查詢，陸委會今日表示，不贊成也絕不鼓勵此類行徑，如所郵寄物品確屬違禁物品，台方也有相關裁處規定。截至目前，台方尚未接獲港方請求協助。