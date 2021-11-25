海關機場破兩宗電力裝置掩飾毒品案　檢1.64億元可卡因及冰毒 (14:45)

海關上周經風險評估檢查一批由危地馬拉抵港、報稱是855公斤電力變壓器的貨品，發現木箱內有一個油浸式變壓器，經X光檢查發現，變壓器內沒有任何相關裝置、儲油箱及高壓線圈，反而有一批排列整齊的長方形物體，打開後更發現有玻璃膠封邊。

海關機場科空運貨物組指揮官朱家穎表示，一般家庭不會買電力變壓器自用，機器開動時會持續產生攝氏95度高溫，不可能用玻璃膠封邊，關員將變壓器逐粒螺絲扭開，並𠝹開玻璃膠打開密封鐵板，再撬開另一層鉛板，終在暗格內檢獲111磚、重145公斤錫紙包裝的可卡因，市值1.47億元。

朱家穎又稱，關員上周檢查另一件由墨西哥抵港、報稱是119公斤重的電路探測器時，發現貨品只有一個底座及簡單電路板，底座十分重但無電線頭等，經X光檢驗發現底座內部密度不一，關員鑽開底坐後發現20公斤冰毒。

毒品調查科機場調查課監督李文樂稱，調查後發現販毒集團用迂迴方式，委託本港多間運輸公司提貨、運輸及轉運往澳洲，關員曾拘34歲提貨男子及43歲運輸公司男負責人，二人經調查後已獲釋，相信與販毒集團無關。他提醒運輸公司應評估貨運風險，避免接可疑客戶的訂單等。