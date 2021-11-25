3男涉旺角非法集結　作供警否認沒予群眾足夠時間離開 (14:24)

3名男被告陳昭宇（29歲）、李國瑋（19歲）、廖煒健（25歲），否認於前年12月1日，在旺角彌敦道近豉油街交界參與非法集結，第四被告鄭穎姿（21歲）承認同日同地與3人非法集結，另一項管有攻擊性武器罪則獲撤銷。

高級督察鄭婉文昨日在案件開審時正休假，被指稱「book咗船期去旅行」，她今到庭供稱，案發當晚10時抵達旺角見案發現場有人聚集並高呼「黑警死全家」等口號，聲浪「此起彼落」，形容群眾有「共同目的」。

警方勸喻群眾離開約一小時，仍有約百人在豉油街與彌敦道交界的行人路上停留，她稱與小隊於晚上11時25分在彌敦道近山東街設防線，與群眾相距80至100米。辯方質疑上述距離在Google地圖上逾100米，她稱昨日曾回現場視察，認為自己的評估準確。

鄭婉文續供稱，小隊在11時27及29分兩次舉藍旗警告，她亦以擴音器呼籲群眾離開，但群眾未有散去，並有激光束照向防線，遂在11時30分向豉油街方向推進，包抄群眾並作截查，其後拘捕㩦可疑物品或未能解釋為何身處上址的人。

辯方質疑，兩次警告相隔僅兩分鐘，隨後一分鐘推進防線，沒有足夠時間予群眾散去，鄭婉文不同意，又稱警方由10時抵達現場，「已經係武力嘅展示」，警方亦有勸喻群眾離開。審訊午續。

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