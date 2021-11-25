付國豪機場遇襲案　佔旺女村長暴動罪成判囚上訴駁回 (13:09)

上訴人賴雲龍（20歲）及畢慧芬（25歲）同被裁定暴動及襲擊致造成身體傷害罪成，畢慧芬另一項非法禁錮罪成，賴雲龍則承認各一項普通襲擊及阻礙公職人員罪。

賴雲龍指「美國間諜Mark Simon指使」遭官打斷

賴雲龍原就定罪提出上訴，但今日甫開庭時撤回上訴，繼續服刑。聆訊期間，患有自閉症的他向潘官表示有要事稟報，稱「2019年反政府動亂同機場事件，都係美國間諜Mark Simon指使我同策劃」。潘官隨即打斷，稱事件與上訴無關。散庭前，賴雲龍大叫「我向14億中國人道歉」。

輕度智障的畢慧芬沒有律師代表，她親自陳辭時承認為了發泄，故用索帶禁錮付國豪，「我承認我在場，而且好多人慫恿我做非法行為」，但不肯定現場是否發生暴動。她說對犯案感到後悔，其雙親年紀老邁，「我都想喊，早知今日又何必當初呢？」

控方則指出，片段顯示賴雲龍和畢慧芬曾參與暴動，賴雲龍有份包圍付國豪，甚至上前阻礙救護員救治付國豪；畢慧芬則在人群最前方，將付國豪從行李車拉出來。

相關報道：付國豪機場遇襲案 3人暴動等罪成判囚4年3個月至5年半 官︰令世界質疑香港是否安全（2021年1月8日）