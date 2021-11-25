涉洗黑錢放高利貸　3黑幫男子被捕 (12:47)

警方經情報分析調查3個可疑戶口，發現2017年12月至2020年2月期間，各戶口每月有超過200次存款及超過20次提款紀錄，每次存款100元至2萬元不等。警方調查發現該些戶口涉洗黑錢，並由一個非法借貸集團操控。

東九龍總區重案組第3隊總督察莫子威表示，警方本周一（22日）一連3日共拘捕3名非法借貸集團骨幹成員，年齡26至35歲，起回銀行卡；他們報稱地產經紀、洗車工人及無業。

該區重案組3A隊主管高級督察吳嘉莉稱，集團成員先鎖定信貸紀錄差、難透過銀行及財務公司借貸的市民，利用傳銷電話，以免審批貸款及全程毋須見面招徠，又設立與合法財務公司相似的網站，企圖魚目混珠。貸款人需在社交媒體將住址證明、身分證號碼及銀行號碼交予集團成員，批款時會先在本金扣取一筆手續費，每隔7日需還一期利息，直至貸款人有能力還清比本金多的款項。

吳嘉莉續稱，其中一名事主向涉事高利貸借款5000元，扣除1500元手續費後，實際只收3500元，惟事主每隔7日要還500元利息，直至一次過還款7000元才算還清，結果事主在3個月內連本帶利償還1.44萬元，年利率超過1000厘，遠高於法例許可的60%。另有一名事主借款11萬元，最終要還款25萬元。