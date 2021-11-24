兩Tesla車主擬以Uber載客遭運輸署拒發許可證　申司法覆核 (21:22)

申請人為陳海滔及言偉豪（均為譯音），建議答辯人為交通審裁處，運輸署長被列為有利害關係者。入稟狀指出，兩名申請人分別從事餐飲業及擔任私人司機，打算投入Uber司機的行列。兩人購入Tesla Model S電動車，並於2018年3月按照《道路交通（公共服務車輛）規例》，向運輸署長申請出租汽車許可證（下稱許可證）。

入稟狀指出，運輸署早前推出政策，以吸引更多人提供豪華房車出租服務。根據規定，房車的車齡須少於1年，應課稅值必須超過40萬元，才獲發許可證；申請人的車輛幾近全新，車價分別為80萬元及77.5萬元，符合發牌要求。此外，申請人向運輸署提交數據和資料，表示約200萬香港人曾使用Uber，顯示網約車在香港的服務需求龐大。

不過，運輸署同年6月表示，申請人沒有提交出租車輛的紀錄，亦未能說明他們的車輛如何提供豪華乘車服務，不符合條例中「合理理由需要」（reasonably required）的要求，故拒絕許可證申請。申請人及後上訴至交通審裁處，今年8月被駁回上訴。