女文員脫襲警藏武器罪　官接納創傷後壓力症影響 (21:19)

辯方求情稱，案發後兩天是被告馮楚惠（31歲）與丈夫的婚禮，本案影響其婚期已是很大打撃。其家人、師長及朋友紛紛為她寫信，力證被告本性善良，一名弱聽朋友更感謝被告時常陪伴參加手語班。另被告遭前男友家暴而患上創傷後壓力症，其後獨力撫養女兒。

裁判官提到，本案被告是否違反《港區國安法》非本案重點，法庭不會作出對被告不利的推測。裁判官稱，休班水警羅啟耀（音譯）去年11月15日曾多少次表明警員身分、曾否打算展示委任證的證供均存有疑點，他聲稱有3處受傷，與醫療報告顯示的2處傷勢不符，閉路電視片段亦不見被告有踢中他，反之認為被告不停大叫等是自然流露的反應，接納臨牀心理學家所指當時或觸發了其創傷後壓力症。

裁判官稱，鎅刀本質非攻擊性武器，被告作為日本和諧粉彩導師，管有鎅刀不代表有意圖傷人。而當日她被休班警推至保安座頭，倒地後亮刀，退後要求休班警不要行近，有即時受襲的危險，以鎅刀自衛並非不合理。惟被告不可能將「居住4年」和「婚後將遷居」的地址混淆，裁定她明知而誤報地址。