司法機構加強法院保安防恐嚇信　要求郵政派遞前作檢視 (20:08)

警方今日下午3時許接獲郵政局職員報案，指在長沙灣郵政局截獲一封可疑信件，寄往西九龍裁判法院，並無指定收件人。據了解信內有一些牛肉乾磨成的粉末，疑為早前承認責任的「何歡喜」寄出。

司法機構表示，不時會檢視法院大樓的保安措施，終審法院大樓，以及高等法院、家事法庭及小額錢債審裁處各法庭樓層已實施保安檢查，有關措施將於今年年底推展至西九龍法院大樓。

因應近期涉及可疑郵件的事件，司法機構已採取4項新增措施，包括要求郵政先檢視寄往各法院大樓的郵件、在各法院大樓外的適當位置設立指定的郵件檢查站、提升對各法院大樓的警力和保安支援，以及提醒職員和保安人員須時刻保持警惕。

司法機構重申，高度關注法官及司法人員近期接連受到恐嚇的事件，有關事件已交由警方處理，並稱任何試圖向法官及司法人員施加不當壓力的行為，均違反法治精神，衝擊司法獨立的原則，應受到嚴厲譴責，強調若有人對判決或判刑不滿意，有上訴機制處理。