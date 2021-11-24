經理食肆遊蕩囚9月上訴　控辯引「共同犯罪原則」理據 (17:12)

上訴人為楊浩然，答辯人為律政司，庭上播放的片段顯示，上訴人曾在商場內與他人聚集。另一片段可見，有數人進入食肆內把餐具、調味料等倒在餐桌上，上訴人亦有進入該食肆，惟沒有拍到他曾搗亂。

上訴方稱，原審裁判官裁決時指出，上訴人進入食肆是為了支持及鼓勵他人搗亂，故認為他肯定有故意參與搗亂，並與其他搗亂的人有共同目的，但裁判官及答辯方指控上訴人涉延伸式的「共同犯罪計劃」，相比基本形式的「共同犯罪計劃」，罪責更重，惟遊蕩一罪並沒有較輕的罪責，故認為出現矛盾。

上訴方又指出，裁判官稱上訴人有份在食肆搗亂，損害商戶的利益，惟「利益」的定義可作不同解讀，如有臭味的露宿者進入食肆，都會影響商戶生意，反問露宿者是否要被定罪。

答辯方稱，片段可見，實際行為是有人進入店內搗亂，且裁判官指出上訴人與他人的共同目的是搗亂，此舉並非延伸式的「共同犯罪計劃」，屬基本形式的「共同犯罪計劃」；另外，上訴人只進入食肆兩分鐘，明顯並非入內用膳。就食肆利益受損的說法，答辯方回應，該食肆的負責人曾供稱擔心自己與員工的安危，反映他憂慮其福祉受損。