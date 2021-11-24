野豬｜拯救遺棄寵物中心願收容野豬　盼漁護署暫緩捕殺行動 (16:50)

北區區議會主席羅庭德今聯同拯救遺棄寵物中心創辦人黃慧賢前往長沙灣政府合署，向漁護署濕地及動物護理（執法）組遞交請願信，表明希望能與署方合作暫托部分署方捕獲的野豬，冀署方考慮暫緩整體捕殺行動，改為移交野豬予動物福利機構暫養。

黃慧賢表示，現時位於流浮山上白泥的收容所佔地3萬呎，預料可收留50隻野豬，並會將野豬與現時場內約300多隻流浪貓狗分隔。她稱中心目前亦有收養一隻4年前拯救的家豬，並已向豬農請教如何養豬，相信中心有能力照顧野豬。

北區區議會主席羅庭德表示，早前曾到中心視察，認為中心有足夠基本設施為野豬提供暫時的棲息地，而今次向署方提出的反建議屬初步構思，細節仍需與署方詳細討論。他又稱，明白野豬始終應在野外生活，但署方行動引起公眾不安，盼現時提出的折衷方案既可達到署方目標，將有風險野豬從市區移走，同時令社會可以有多些時間討論其他可行方案。

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