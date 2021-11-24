男教師涉性侵15歲女生案　事主稱欠家庭關愛　盼被告關心而非性行為 (16:17)

男教師疑與15歲女生發展師生戀，其間涉與女生多次發生性行為，案件今（24日）於區域法院續審。辯方質疑，事主X在通訊程式WhatsApp談及有性意味的字眼，「係用說話挑逗被告」。X否認說法，稱她的目的很單純，只想將私處殘留分泌物一事告訴被告。X又哽咽表示，從中二開始有失眠習慣，要定期服用安眠藥及精神科藥物。
被告馮霆麾（37歲）被控兩項非禮及5項「與16歲以下女童非法性交」罪。事主X在辯方盤問下，講述2019年1月至8月與被告性交的過程。X稱，她每次與被告性交都感到下體痛楚，但她的性知識貧乏，不清楚下體疼痛原因。被問到是否對被告有性慾望，X自言因為家庭背景欠缺關愛，「對被告嘅期望係關心、慰問、陪伴，而唔係性行為」。
辯方讀出X與被告的WhatsApp對話，兩人提及「不明液體」的字眼。辯方稱是X不慎打翻食物，X不同意，「我講緊被告嘅精液」。此外，被告在WhatsApp叫X「洗咗我啲味道」，辯方稱與X在被告牀上睡覺有關，X強調所指稱的是被告遺下的精液味道。
辯方一度問X，是否記得她與被告性交時所穿的衣服。法官陳廣池聞言表示詫異，「一個女仔同被告發生性行為，你認為佢記憶唔會深咩？」
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