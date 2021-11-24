送貨員發帖送司華力腸要學警「畢唔到業」　恐嚇罪成囚7個半月 (15:41)

辯方求情稱，被告楊惠俊（現年22歲）已感到後悔，向受影響的警員致歉，他因不熟悉法例、受社交媒體影響才犯案，現已減少使用社交媒體，亦不再在媒體上表達意見或政見。被告被捕至今逾1年半，一家人的資料被發布至媒體上受滋擾，被告除了愧對家人，更蒙受巨大心理和精神壓力。

官：法庭有責任保護學警

劉官判刑時指出，辯方稱被告發布的限時動態不涉暴力或粗言穢語，案情嚴重性較低，惟劉官不同意辯方所指，因被告所針對的對象是整個學警群體，而非個別人士，對於正受訓的學警而言，或會擔心其人身安全受威嚇，甚至憂慮無法畢業。而學警畢業後將擔當維持治安、保護社會的重要職責，法庭有責任保護學警。

劉官續稱，被告的帳戶有逾400名追蹤者，除學警有可能瀏覽涉案帖文，亦會影響支持和反對警察者的情緒，即使動態限時24小時，亦不減其嚴重性，判處即時監禁才可起阻嚇作用，以監禁9個月作量刑。被告所承受的壓力是犯案者需自行承擔，但考慮他年輕初犯及願意致歉，酌情扣減1個半月刑期。