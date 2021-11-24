涉拒示身分證阻差受審　「王婆婆」王鳳瑤：警沒予機會找身分證 (15:02)

被告王鳳瑤（65歲）否認一項阻礙公職人員罪，被指稱於今年2月22日在將軍澳唐明街公園外，阻礙女警21650張綺君執行公務。被告不同意被指無視涉案女警，稱一群人「唔知邊個打邊個」，沒即時取出身分證是因為不確定放在哪一個袋。

錄影片段顯示，當晚手持白花的被告在街上示威，被數名記者拍攝和警員圍着，她高叫「我有示威權」。其後女警要求被告出示身分證及拘捕她，被告認為「莫名其妙」，「（警員）無畀機會我搵身分證就話要拘捕」，又稱由十多名警員拘捕是「當我係恐怖分子」。片段可見，她上警車後回頭叫喊「五大訴求 缺一不可」。

張綺君供稱，晚上約7時半，被告舉牌大聲喧嘩引來約10人圍觀，對行人造成不便，認為她有可能製造混亂，要求她出示身分證。被告沒有理會首次警告，又藉詞她手持白花、黃傘和紙牌，放在地上會被弄髒。張綺君3次警告不果，被告稱心臟不適，張遂以阻差辦公及在公眾地方行為不檢兩罪拘捕被告。

張綺君供稱，被告在警車上曾辱罵警員和「胡言亂語」，說陳彥霖可憐，並稱被告不合作，需用「少少力」扶她坐下。王鳳瑤盤問張綺君，是否同意張是政治迫害，指控行為不檢，以虛構原因要求王出示身分證，以及拘捕期間弄傷王，張一概否認。