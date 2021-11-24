寶馬吐露港撞翻私家車後不顧而去 3人涉非法賽車等被捕 (14:06)

警方稱，案發時有數輛私家車高速穿梭在不同行車線，完全無視路面狀況及其他行駛中的車輛，懷疑正進行非法賽車。涉事寶馬撞到前方一架正常行駛中的私家車，令私家車失控右翻側，乘客一度被困車廂中，車內連司機6人手、腳及腰部受傷，送往大埔那打素醫院治理，部分經治療後已出院。

新界北總區重案組第一隊總督察關駿軒表示，意外後寶馬司機意外後不單無停車救援或報警，隨即與其他涉非法賽車車輛高速離開現場，完全罔顧其他道路使用者安全。重案組接手案件後，發現涉事寶馬離開吐露港公路，駛入大埔墟停下，司機由另一輛私家車接離現場，其後有拖車到場將寶馬拖走。

他續稱，警方前日早上突擊搜查打鼓嶺文錦渡一個車場，搜獲涉事寶馬私家車以及負責接應的車輛，遂拘捕車房男負責人及駕駛接應車輛的女司機，並於同日下午拘捕涉案男司機，3人報稱是車房東主或無業，警方不排除稍後時間正式落案男司機。他又指仍在追查其他涉及非法賽車的司機，不排除更多人被捕。