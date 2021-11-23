法官陳廣池再接暴力恐嚇　警告犯案者或干犯港區國安法恐怖活動罪 (20:50)

區域法院法官陳廣池今（23日）判處學生動源前召集人鍾翰林，就分裂國家及洗黑錢兩罪監禁43個月，其後陳官在庭上表示，早前收到電話滋擾，一名50多歲的男子已被捕；他再於上周接獲暴力恐嚇，稱「人在做，天在看」，犯案者小覷香港警察和國安處的刑偵能力，警告犯案者亦有可能干犯《港區國安法》第24條恐怖活動罪。
陳官表示，「有仁兄變本加厲」向他作出暴力恐嚇，他認為「若要人不知，除非己莫為」。他指出，全世界的法官均會嚴厲譴責任何恐嚇司法人員的舉動。他批評犯案者行為可恥、可悲及可笑，破壞幾代香港人辛苦建立並引以為傲的司法制度；又認為犯案者不愛香港，否則不會「拆自己屋」。陳官籲犯案者被捕後「唔好戴頭盔，夠膽做夠膽認，先係有種嘅中國人」。
司法機構表示，高度關注司法人員遭到恐嚇的事件，已交由警方跟進。司法機構強調，任何試圖向法官及司法人員施加不當壓力的行為，均違反法治精神，衝擊司法獨立的原則，應受嚴厲譴責；而且《基本法》訂明，本港享有獨立的司法權和終審權，法院獨立進行審判，不受任何干涉。
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