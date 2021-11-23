法官陳廣池再接暴力恐嚇　警告犯案者或干犯港區國安法恐怖活動罪 (20:50)

陳官表示，「有仁兄變本加厲」向他作出暴力恐嚇，他認為「若要人不知，除非己莫為」。他指出，全世界的法官均會嚴厲譴責任何恐嚇司法人員的舉動。他批評犯案者行為可恥、可悲及可笑，破壞幾代香港人辛苦建立並引以為傲的司法制度；又認為犯案者不愛香港，否則不會「拆自己屋」。陳官籲犯案者被捕後「唔好戴頭盔，夠膽做夠膽認，先係有種嘅中國人」。

司法機構表示，高度關注司法人員遭到恐嚇的事件，已交由警方跟進。司法機構強調，任何試圖向法官及司法人員施加不當壓力的行為，均違反法治精神，衝擊司法獨立的原則，應受嚴厲譴責；而且《基本法》訂明，本港享有獨立的司法權和終審權，法院獨立進行審判，不受任何干涉。

陳廣池 相關報道：

鍾翰林認分裂國家洗黑錢囚43月 官：積極參與者行為目的昭然若揭

法官稱遭電話滋擾 籲法律界譴責 點名促大律師公會律師會「大聲說不」 司法機構：警跟進（7月9日）

恐嚇法官案 相關報道：

區域法院、高等法院收可疑信件 內藏肉片汁液

西九龍及沙田裁判法院接可疑信件 收件人為法官張潔宜及裁判官彭亮廷（11月16日）