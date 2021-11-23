唐英傑案｜港區國安法首案唐英傑囚9年上訴　11月26日指示聆訊 (19:48)

原審代表唐英傑的資深大律師郭兆銘（Clive Grossman）確認，法援指派另一間律師事務所代表唐英傑，他與另一大律師陳碧琪會繼續代表唐英傑上訴。另一名代表大律師劉偉聰回應本報查詢時稱，他不會在上訴案中代表唐英傑。

3名《港區國安法》指定法官杜麗冰、彭寶琴及陳嘉信早前裁決時指出，唐英傑以巡遊方式展示「光時」口號，考慮七一當日的語境，口號必然帶有分裂國家和鼓吹港獨的意思；加上唐英傑對警員使用嚴重暴力，公然挑戰象徵法律與秩序的警方，嚴重危害公眾安全，裁定他兩罪成立。

3名法官判刑時表示，唐英傑分裂國家行為違反《基本法》，形容本案情節嚴重；至於恐怖活動罪，警員雖傷勢不輕，但亦不屬條例下的「致人重傷」，而屬「其他情形」，惟分裂國家的政治主張屬加刑因素。

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