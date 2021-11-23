鍾翰林認分裂國家洗黑錢囚43月　官：積極參與者行為目的昭然若揭 (19:40)

陳官引述鍾翰林的背景報告稱，被告2016年受本土民主前線前發言人梁天琦影響對政治產生興趣，同年創立學生動源推動港獨。陳官在判刑時提出以下6項要點：

．被告在分裂國家罪屬積極參與者，包括他積極參與及管理社交平台，在事前委任用戶「Yoshi HK」作管理員，發表聲明

．開設「學生動源美國分部」繼續鼓吹港獨思想

．擔任主張港獨的「創制獨立黨」facebook管理員

．透過「Yoshi HK」發表宣言，提倡建構香港民族意識

．住所被搜出大量政治標語傳單，涉及港獨

．8月保釋期間受訪問作政治表述

被告聲稱他在《港區國安法》生效時，已停止學生動源在香港的活動，但陳官認為是自欺欺人，他以為改作成立海外分部，走國際路線便不會違法，其社交平台頁面卻依樣畫葫蘆。陳官認為被告是積極組織、策劃及實施，雖然沒有實質計劃，但目的明顯不過，不一定需要實際使用武力；若他沒被捕，大有可能繼續犯案，判刑須具阻嚇性。

陳官續稱，被告開設PayPal帳戶，以便從不同渠道收取金錢，大部分款項存入其私人戶口。陳官認為控方未有證據證明被告獨吞款項，而辯方重申款項用作活動經費。被告開審前認罪，獲扣減四分一刑期後，分別就分裂國家及洗黑錢兩罪，被判囚40個月及18個月，部分刑期分期執行，總刑期43個月。

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