涉招家人開戶洗黑錢3.8億　14人落網 (17:42)

財富情報及調查科早前根據情報，發現一個犯罪集團自去年4月至今年10月，招攬家人、伴侶及其他人開設個人及公司銀行戶口，以最少60個戶口，收取及處理其他本地及海外詐騙集團犯案所獲得益，包括2500萬來自8宗本地及42宗海外詐騙案所得騙款，包括電話騙案、電郵騙案、網上情緣及投資騙案等。集團其中一名骨幹成員以空殼戶口，在火炭租用一個工廈單位作「運作中心」以便操控傀儡戶口，涉案黑錢存入傀儡戶口後，會在短時間內被骨幹成員在櫃員機以現金提取或轉帳至證券戶口。

警方昨日及今日（23日）展開代號「飛絮」的行動，搜查一個犯罪集團位於火炭一個工廈單位及其他地方，以涉嫌串謀「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（即洗黑錢）拘捕9男5女，年齡介乎23至56歲，檢獲50張銀行卡、銀行文件、手機、手提電腦及37萬現金，並凍結相關戶口超過2000萬款項。警方指，被捕者包括一名集團主腦及兩名骨幹成員，主腦與其餘7名被捕人為家人或情侶關係。

財富情報及調查科財富調查組總督察鄧凱彤指，涉款最大一宗騙案為投資騙案，一名30歲女文員在交友程式結識一名自稱來自美國的男子，騙徒聲稱可以提供低風險、高回報的投資，事主將55萬港元交予對方後，騙徒隨即去如黃鶴。

財富情報及調查科高級督察楊展榮提醒，市民在無合理解釋下借出或售賣銀行戶口，無論與借用或購買者是否相識，一旦該戶口被用作洗黑錢，即有可能觸犯洗黑錢罪，一旦罪成最高可判囚14年及罰款500萬。