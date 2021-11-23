地政總署助理署長林嘉芬購農地近9年方獲批建村屋　不滿被設33條件申覆核 (18:28)

申請人為林嘉芬及其任職測量師的丈夫鄧超文；答辯方為地政總署署長。

代表申請人的資深大律師余若薇指出，兩名申請人在2012年購入元朗錦田清潭村農地，並向地政總署申請在該地重建村屋，兩年後再聯名購入農地，均無濫用職權，又稱即使作為高級官員，不代表其地主權利可被剝削。

余若薇續稱，自《明報》在2014年揭發兩夫婦囤地，廉署一度介入調查，署方質疑林嘉芬的建屋申請有利益衝突，卻從未給予她解釋的機會，反之以申請數量眾多需時處理、新型冠狀病毒疫情等為由，近9年後才批出申請。根據地政總署內部指引，列明不應作政治或多餘的考慮，其考慮明顯已考慮了不相關的因素，最終批出申請更附帶33項條件，包括樓宇只能用作非工業用途，認為署方濫權。

答辯方回應，建屋權利非必然，對署方的指控嚴重亦缺乏具體證據。