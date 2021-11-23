男教師涉性侵15歲女生　辯方質疑事主稱遭侵犯仍與被告交往　官：唔能夠以冷靜心態睇少女情懷 (17:10)

被告馮霆麾（37歲）被控於2019年1至8月期間犯案。事主X供稱，她與被告多次性交之後，學校揭發事件並報警，她錄口供時沒有交代兩人曾發生性行為，「驚被告坐監，心軟想保護佢」。不過，她後來發現被告不只與一名女生談戀愛，開始無法信任被告，故決定說出實情。

X被辯方盤問下表示，她的父親忙於工作，她與繼母關係不佳，所以被告關心示好，令她感覺窩心，最終赴約到被告的寓所。辯方一度質疑，X遭被告脫衣摸胸後沒有驚慌逃走，反而陪同被告玩遊戲機。X自言心情混亂，「打機扮無事發生，對我反而好啲」。

辯方提出，X所說的非禮及性交事件純屬虛構，X否認。辯方又質疑，X對被告的作為感到不快，但仍願意和被告交往，明顯互相抵觸。法官陳廣池向辯方表示，X當時情竇初開，「你捉住點解佢唔走，點解唔用刀斬被告，係脫離事主嘅心態」。聆訊明（24日）續。

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