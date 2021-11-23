環團批土拓署「偷步」交明日大嶼簡介　促環保署否決 (15:52)

多個環團指出，明日大嶼規模龐大，當局有必要在開展法定環評前，先進行全面策略性環評，研究所有可行的替代方案，更宏觀地檢視各選項與鄰近工程的環境承載力，包括機場三跑、東涌新市鎮擴展等，現時並無相關策略性環評，而簡介更「一斬三」，擔憂當局意圖淡化整體累積環境影響。

前環諮會成員、綠惜地球總幹事劉祉鋒批評，當局提交的簡介只按環評條例最低要求「敷衍了事」，並未提工程如何符合《香港氣候藍圖》所訂立的2050碳中和目標，以及如何應對氣候變化帶來的影響，包括海平面上升。

香港海豚保育學會副會長麥希汶指出，環評往往忽略施工範圍以外的海洋生態破壞，以港珠澳大橋為例，北大嶼水域原有約40條中華白海豚棲息，但工程完成後絕跡於該3000公頃水域，是施工範圍的18倍，因應環評緩解措施而設立的保護區亦未見成效，擔心「明日大嶼」或有機會令中華白海豚及江豚絕跡香港，並直接威脅其他瀕危物種，包括香港雙足蜥。