新冠肺炎｜增6輸入確診5帶變種　一女潛伏期居上環曾尖沙嘴ICC上班 (15:08)

由英國抵港的27歲女患者（個案12414），11月6日離港前居於上環永樂街72-76號永利大廈，並曾於尖沙嘴環球貿易廣場（ICC）37樓工作，11月3日最後上班。她11月21日抵港，在機場檢測結果呈陽性，驗出L452R變種病毒。她潛伏期在港曾居住、工作和到訪的地點已納入強制檢測公告。

另外，由於阿聯酋航空營運、於11月21日從阿聯酋迪拜和泰國曼谷飛抵香港的航班EK384，有3名乘客經抵港檢測確診，衛生署遂引用《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章），禁止阿聯酋航空營運的客機在11月23日至12月6日期間，從迪拜和曼谷着陸香港。

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