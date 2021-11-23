野豬｜嘉道理農場︰捕野豬「只能作最後手段」　贊同禁餵野豬嚴懲餵飼者 (13:12)

嘉道理農場回覆表示，要讓公眾明白，杜絕人類提供非自然餵食，野生動物一般都會留在森林裏尋覓天然食物，從而大幅減少與人類的衝突；長遠而言，上述措施有效解決部分野生動物進入市區所產生的問題。

至於捕捉野豬的措施被廣泛應用於其他國家，以應對同類因動物衝突而對公眾構成的威脅。嘉道理農場認為，「有關措施只能作為最後手段，並須有限制地執行及經過妥善管理，方屬於一種適當的管理工具」。

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