野豬｜嘉道理農場︰捕野豬「只能作最後手段」　贊同禁餵野豬嚴懲餵飼者 (13:12)

漁護署上周四（18日）向本報披露野豬管理諮詢小組名單，成員包括嘉道理農場暨植物園動物保育部部門主管、野生動物學家艾加里博士。本報上周五（19日）向嘉道理農場暨植物園（下稱嘉道理農場）查詢，艾加里對漁護署最新採取的管理野豬政策的立場，嘉道理今日（23日）回覆表示，關注進入市區的野豬數量持續增加，同意問題主要源於有公眾持續餵飼野豬，以及垃圾管理措施不足。嘉道理農場支持本港禁止餵飼野豬和野生獼猴，並贊成考慮對漠視餵飼禁令的人執行更嚴厲的罰則；並稱捕捉野豬的措施「只能作為最後手段」。
嘉道理農場回覆表示，要讓公眾明白，杜絕人類提供非自然餵食，野生動物一般都會留在森林裏尋覓天然食物，從而大幅減少與人類的衝突；長遠而言，上述措施有效解決部分野生動物進入市區所產生的問題。
至於捕捉野豬的措施被廣泛應用於其他國家，以應對同類因動物衝突而對公眾構成的威脅。嘉道理農場認為，「有關措施只能作為最後手段，並須有限制地執行及經過妥善管理，方屬於一種適當的管理工具」。
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