女嬰真空吸引術出生8天夭折　死因庭裁死於不幸　母：生活都要繼續落去 (12:03)

女嬰2016年在聯合醫院4次使用真空吸引術出生，其後出現帽狀腱膜下出血，留院僅8天夭折，死因庭完成6日研訊，今（23日）裁定女嬰死於不幸，死因是帽狀腱膜下出血、休克，以及缺血缺氧性腦病變，而帽狀腱膜下出血是由真空吸引術造成。
死因裁判官何俊堯冀家屬透過研訊，了解醫生治理女嬰時所作的決定，即使未必能解答所有疑問，望家屬仍能早日釋懷。女嬰母親聞裁決在庭外表示，「生活都要繼續落去，𠵱家都冇得再生」。
何官另建議，院方應及早向產婦講解所有助產程序的風險及潛在併發症；若放置吸盤時，人手未能確認胎位，應使用超聲波輔助，並訂立相關指引；院方可援引澳洲案例，為診斷及治療帽狀腱膜下出血訂立指引，醫護人員亦應提高警覺，及早向資深醫生尋求協助等。
42歲產婦翁美容在2016年1月30日凌晨3時27分誕下女兒詹雪琳，院方曾3度使用吸盤不果，第4次才將女嬰引出。女嬰送往新生兒深切治療部搶救，其後曾轉往瑪嘉烈醫院，延至2月6日早上離世。庭上爭議翁美容是否得悉真空吸引術的風險，院方曾否誤判胎位，以及聯合醫院未能發現嚴重顱內出血等。
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