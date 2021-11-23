皇后山邨入伙    九巴城巴掀「搶客戰」 (00:12)

其中78X線將經龍山隧道及大老山隧道，連接山麗苑、皇后山邨、沙頭角公路軍地至磚窰、觀塘商貿區、九龍灣商貿區、德朗邨、啟晴邨及啟德，只提供上午及下午繁忙時間班次，由山麗苑開出的班次服務時間為星期一至五上午7時15分及上午8時；由啟德開出的班次服務時間為星期一至五下午5時15分及下午6時，全程車費為18.1元，設有分段收費。

至於79X線將經龍山隧道及青沙公路，連接山麗苑、皇后山邨、沙頭角公路軍地至磚窰、大角咀、奧海城、旺角、太子、深水埗及長沙灣，提供較多班次，其中由山麗苑開出的班次服務時間為星期一至五上午7時至下午4時，星期六、日及公眾假期上午8時至下午8時；由長沙灣開出的班次服務時間為星期一至五中午12時至晚上9時，星期六、日及公眾假期中午12時至晚上8時，全程車費為15.5元，設有分段收費。

至於失落皇后山至市區巴士路線的九巴，亦宣佈於下星期二起，在山麗苑增設「特惠月票銷售點」，乘客在優惠期內在山麗苑銷售點購買九巴月票，可獲贈最高1200元超級市場電子現金券。

九巴續稱，於同日起亦增設3條路線，服務皇后山邨及山麗苑，包括開辦全新路線78A，由山麗苑接駁至粉嶺站，途經聯和墟，服務時間為每日上午5時45分至凌晨0時15分，車費為5.6元。另一條新開辦的路線為深宵路線N78，連接上水及沙頭角，途經粉嶺站、聯和墟、皇后山、馬尾下等，全程車費為15.3元。另外，九巴並將現時278A線延長至山麗苑，並加設回程服務，稱會更方便居民於早晚繁忙時段往來皇后山及葵涌和荃灣。