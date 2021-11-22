地政﹕九華徑燒烤場屬舊批私人農地 不得搭建構築物 (21:09)

地政署指，荃灣葵青地政處過往曾多次就兩間燒烤場內的違契構築物採取執行契約條款行動，包括向業權人發出警告信、將警告信送交土地註冊處註冊（俗稱「釘契」），以及根據《土地(雜項條文)條例》（第28章）就重新設置的違契構築物張貼法定通知，飭令有關人士於限期前拆除，但指有關人士過往曾因應地政處的警告糾正違規事項，但稍後故態復萌。地政處指，今年共接獲約13宗涉及兩間燒烤場的投訴。

消防處回覆指，任何人欲經營規例中所訂明的食物業，包括食肆，必須事先向發牌當局，即食物環境衞生署申領牌照，牌照申請人必須完全遵辦發牌當局所發出的規定才能獲發有關牌照，其中包括獲得消防處簽發的消防證書。

消防處指，根據記錄，過去3年消防處曾於2021年6月3日收到1823轉介位於九華徑兩個燒烤場懷疑違反消防條例的投訴，並於6月9日派員到上址巡查‪。其間發現懷疑改變政府土地用途經營燒烤場，已轉介有關部門跟進。除上述巡查外，該處人員由2020年11月至2021年11月期間共巡查上址8次，當中並沒有發現任何違反消防條例的事宜。然而，該處發現上址懷疑無牌經營食肆及非法改變土地用途等事宜，已分別轉介相關部門跟進。

此外，消防處在過去3年曾派員到上址附近車輛通道進行22次巡查，其間有20次發現通道被違泊車輛阻塞，已即時轉介相關執法部門跟進。

警方及食環署等部門上周五的行動，以涉嫌欺詐等罪拘捕17人，727名食客被警告，82名食客被票控違限聚令，但食客指場內有「安心出行」二維碼，誤以為是有牌。