旅遊業盼延長還息不還本 (19:41)

金管局回覆表示，參與「預先批核還息不還本」計劃企業數目由初期佔合資格企業總數的16%，大幅下降至目前的3%。鑑於計劃下的還息不還本安排將達兩年，對銀行審慎管理風險構成的壓力漸大，亦考慮到很多海外地區正陸續退出疫情期間推出的紓困措施，金管局和協調機制認為有必要開始探討計劃的退出部署。金管局補充，理解旅遊業和跨境客運業的經營狀況仍然未完全復甦，研究退出安排過程會盡力讓借款人有充份空間逐步回復正常的還款，目前正與銀行業和其他持份者商討有關細節，未有定案或時間表。

公開信指，金管局在2019年至2020年承擔擔保的中小企貸款「還息不還本」計劃的周期上限為540天，但去年疫情開始中港封關後至今超過600日，不少旅遊業相關公司由2020年起與銀行商討「還息不還本」的周期，已經超越計劃日期上限。信中又指，自從上星期有消息指或結束「還息不還本」，旅遊界借貸人陸續收到銀行指，若無政府擔保，明年初將要恢復正常還款。

公開信又提到，旅遊業停運日子已遠超政府當局預期及金融機構可承擔的周期，懇請政府財政上「深切治療」旅遊界，延續「還息不還本」政策，並爭取中港澳正常通關。