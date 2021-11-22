餐廳股東涉襲警搶犯　警供稱認得涉案者雙眼　盤問下認無作書面紀錄 (17:45)

被告韋穎恒（35歲）被控於前年11月10日，在又一城L1層襲擊警務人員A、B、C及D，並於同日同地，協助、教唆、慫使或促使一名女子逃離警員的羈押。辯方透露，將爭議被告案發時不在場。

警員C供稱，案發當日下午約4時半，一名男子以物件擊打「千両」電閘鎖頭位置，有另外3人圍觀，他把一名圍觀的女子制服在地並鎖上手銬，男警B制服疑破壞電閘的男子，另外兩人則逃去。其後有約30人包圍他與同僚，一名身穿白衣及戴口罩的男子走近警員B，推向其上半身並試圖扯走被制服的女子，C隨即拉住女子的右手，與白衣男左右拉扯女子，曾與他有眼神接觸。

C飛撲向女子並抱住她，阻止她離開，其間感到背部被拳打。他倒地並轉身，見白衣男在身後。C其後驗傷發現右大腿觸痛、左膝有瘀傷。

他補充，目擊白衣男推向B至拉走女子，觀察男子約5秒；及至他受襲倒地後，有約1秒看到該男子，且認得他的雙眼，故在認人手續中認出他。惟在辯方盤問下，他承認從未在筆記記錄曾觀察白衣男子的雙眼。