男教稱涉邀15歲女生在家看Netflix非禮性侵　事主作供庭上哭泣 (17:16)

被告馮霆麾（37歲）報稱教師，據悉已離職。X透過視像系統作供指出，她讀中四時結識被告，被告是其英文教師。X說，兩人一開始為普通師生，後來在Instagram聊天及多次上門見面，兩人2019年初發展情侶關係。

X表示，由於她沒有Netflix帳戶，被告2019年1月邀約她到寓所觀看Netflix影片。她在沙發休息時，被告上前摸胸，更脫去她的衣服，用陰莖磨擦她的私處。自此，她每次前往被告的寓所，兩人都會發生性行為。

X憶述，被告除了摸胸和親吻她，亦多次將手指插入其陰道。被告在X抱怨「好痛」後鬆手，但沒有使用安全套。說到此處，法官稱X正在哭泣，不宜繼續作供，下令短暫休庭。

控方開案陳辭指出，X曾在通訊軟件WhatsApp與被告討論，下次性交應否戴安全套。被告回應「不射在裏面就可以啦」及「想要全部的你」。審訊明（23日）續。