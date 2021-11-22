趙家賢遭咬耳案　控方播事發片段見灰衣男咬耳　被告稱對自己「沒印象」 (18:29)

51歲被告陳眞否認3項有意圖傷人及一項普通襲擊罪。控方盤問陳眞，是否從庭上資料看到傷者的傷勢、現場有很多血，被告稱「我自己看都覺得很傷心，所以只是看一看，都不想再看下去」。控方播放當日片段，看到灰衣男衝向人群及咬趙家賢左耳。控方問是否同意灰衣男有意識地咬趙家賢的耳，而不是其他部位，陳眞稱「要問他，我不知道」，法官遂追問「他」是誰，被告解釋「主控說片段的我，但我沒印象，要我代表他，真的說不出」。

控方問陳眞是否看到涉案的刀有破損及脫落的部分，陳眞稱平常用刀套放刀，他亦曾因刀套鬆脫後，在背囊搜東西時被刮傷。控方遂問是否同意刀鋒鋒利，陳眞稱沒有留意，因為是用來切水果。

控方表示，閉路電視看到他離開健身室到太古城，行路正常並無步履不穩，陳眞回答「步履穩不穩，又不是十分醉，當然穩」。控方追問，是否同意自己當時不是十分醉及識路回家，陳眞表示同意。

控方問，事發片段反映灰衣男能控制其四肢及上顎，陳眞稱「這個人是我本人，但我當時真的沒印象，如何說同意不同意」。控方續指出，灰衣男有意識咬趙家賢，且一個人行為是否有意識從其行為可以看到，陳眞遂答「我身上沒貼着好人壞人的牌，看一個人的表面怎會知」，控方再追問後，陳眞回覆「我沒這個水平，謝謝」。

控方指出，陳眞曾就當日被打向警方投訴，並錄取書面證供。控方引述該證供，質疑陳眞知道何時何地被襲擊，並非他庭上所說「腦袋空白一片」。陳眞解釋，錄口供時曾看過事發片段，故轉述片段呈現的事件。控方再指出，陳眞在口供從未提及引述片段，只提及目睹內容，陳眞表示同意。控方稱，片段顯示陳眞襲擊他人卻沒有提及，陳眞回應說，警方只問誰人襲擊他，他看完片段後，把感覺告訴警方。控方表示，陳眞所說「腦袋空白一片」是一派胡言，陳眞稱「絕對不同意」。相關報道：趙家賢甩耳案被告：腦袋空白 沒印象傷人（11月20日）

目擊者：兩男爭執 灰衣男持刀狀物插黑衣男背

辯方傳召目擊者香港電訊助理副總裁鄧國基作供。鄧國基供稱，當日打算買晚飯時經過太古城地下，看到黑衣男及灰衣男在爭執，遂上前調停說「大家冷靜啲」。其間黑衣男右手舉拳衝向灰衣男，灰衣男隨即把黑衣男推到牆；灰衣男手持刀狀物體，向黑衣男的背部插了3至4下。控方續問，灰衣男襲擊人時是否有意識，鄧國基稱一開始不認為該男子為人粗野，但其後該男子持刀襲擊，形容其陷入「瘋狂」狀態。

案件明（23日）續。