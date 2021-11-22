殯儀從業員水樽擲警暴動罪成囚2年4月　官稱反修例示威「不對等內戰」 (15:46)

練官裁決時表示，當晚中庭有約50名示威者圍着警員，並投擲雨傘、水樽等雜物，警員以盾牌抵擋，有3名警員受傷。片段可見晚上9時許，有人鏈傳遞水樽，被告賴俊樂曾舉起水樽。他事後被捕，警誡下稱「我有去沙田，但我無做非法嘢」。被告承認片段截圖為其本人，他將水樽摔在地上，因為被市民阻礙，未能前行而發泄。

練官根據髮型和涼鞋等特徵衣著，裁定被告即片中男子，他是向上投擲水樽，不是向下摔。練官稱，事前多人擲物，被告從群眾衝出，是有目的向警員擲水樽。他其後返回示威人群當中，揮手示意顯示默契，是有共同目的，並非孤狼式襲擊。被告在暴動現場破壞社會安寧，故暴動罪成。

辯方求情稱，被告案發時27歲，他中三輟學，在殯儀石廠任職工人13年。僱主和多名同業稱讚他勤奮工作和樂於助人。辯方又指出，案發僅約1分鐘，涉及只是水樽，且當時「街坊裝」的被告沒有裝備。