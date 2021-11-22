21歲女心口痛留醫22日亡　官引導陪審團裁死於自然、不幸或存疑　提醒不可因同情作裁斷 (14:02)

事主蘇潔茵（終年21歲），2017年1月4日入住瑪嘉烈醫院，同月26日不治。

黃官甫開庭時指出，陪審團應以「相對可能性」作為衡量標準，裁定可能性較大的為事實，特別提到本案是令人難過的事件，事主生前就讀大專，是一名年輕女子，本來應有美好前途，惟入院後的病情在短短一天內惡化，然而陪審團不可因同情而作出裁斷。

黃官表示，解剖報告及專家證人、心臟科專科醫生譚樂忍的證供指出，事主死因為病毒引發的心肌炎，併發肺炎、橫紋肌溶解症及缺氧性腦損傷致死。譚樂忍指出，心肌炎本身無藥可醫，院方只能提供支援治療，死亡率高達25%；事主4次心臟停頓共55分鐘，停頓8分鐘已可造成腦部永久受損。

黃官指出，若陪審團接納事主是死於疾病，而該疾病是潛在致命，即醫療介入亦無法阻止其死亡，便可裁定是「死於自然」。黃官特別提到，儘管證供上有提及後來發現院方在醫療上有出錯，包括延誤診治、疏忽或沒有給予任何治療等，但只要該疾病是有潛在致命性，仍是裁定「死於自然」。

反之，若陪審團認為病情輕微，在任何情況下都不會危害生命，最終不論什麼原因導致死者死亡，可裁定是「死於不幸」。若不能肯定其死因，就只能裁定「死因存疑」。

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