小一自行分配學位｜有家長稱不擔心國安教育　「香港是中國一部分，佢哋需要識」 (12:25)

喇沙小學舊生伍先生與太太一同到校查看結果，兩人對於兒子獲取錄感到興奮。伍先生表示，對該校有情意結，「非喇沙不讀」，「最主要自己讀過，沒報其他學校，入唔到就走返去加拿大，原本自己是加拿大人」。

家長葉太表示，丈夫為舊生，認為喇沙歷史悠久、「學校好好」，得悉兒子獲取錄後感到很興奮。問到《港區國安法》實施後，對小學須推展國安教育看法，她說不擔心，「因為香港是中國一部分，佢哋需要識」。

家長梁太表示，原本已透過校網得知兒子獲取錄，但為雙重確認，今早再到學校了解，又自言在前往學校途中感動落淚。梁太稱，兒子持25分，同時報讀數間直資或私立小學作後備，「之前好多人說25分屬於難入，（結果）超乎想像；今年競爭大，因為多咗世襲生」。

在自行分配學位階段獲取錄的學生，其家長須於本周三（24日）或周四（25日），按安排於學校辦公時間內，帶同相關所需文件到校辦理註冊手續。