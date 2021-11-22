女嬰真空吸引術出生8天夭折　死因庭明裁決 (12:02)

女嬰母親翁美容上周一（15日）曾到庭作供，其後4天皆缺席，今再以死者家屬身分到庭。家屬一方由翁美容的父親、即女嬰的外公作結案陳辭。他總結女嬰因院方擺放真空吸盤位置有誤，導致多次使用真空吸引術均告失敗，令女嬰頭部大量出血。他強調，女嬰在產前檢查時一直健康，卻在出生後大量出血，必定是因為使用吸盤致死。

醫管局一方陳辭稱，女嬰因真空吸盤導致帽狀腱膜內出血，引致休克、急性腎功能衰竭及缺氧性腦病。代表律師總結，專家證人同意院方因翁美容的第二產程過長，決定使用真空吸引術，做法合理，而使用吸盤的婦產科駐院醫生陳頌妍當時已有177次使用吸盤的經驗，專家證人亦認同她有足夠經驗獨自操作吸盤。

醫管局一方續指出，兒科駐院醫生李詠琛其後為女嬰抽血及配血，為她後來大量輸血作準備，亦定期監測女嬰頭圍、血液酸鹼度等數值，專家證人亦認為院方為女嬰輸生理鹽水的做法合理；院方後來為女嬰輸血，符合當時院方的指引，她的情況亦一度改善，惟其後曾因心跳轉弱，需要急救並搶救成功。醫管局一方強調，因女嬰的情況不穩，故沒移動她到另一房間作電腦斷層掃描檢查，至2月1日才作出相關檢查。

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