漁護署回覆發聯署9歲童：「將野豬送回家中」已試幾年　如今不能不果斷　 (00:16)

漁護署回覆全文：

漁農自然護理署其中一個重要職責是保育本港的野生動植物及自然生境，維持平衡，同時有責任保護大眾的安全。

我們得知馮思喆小朋友關注本港野豬。但大家亦須知，野豬並非完全無害的動物，部份野豬若日間經常出沒並接近人類並非牠們的本性習慣，我們不應錯誤以為此是與牠們共存之道。

作為負責任的政府，我們必須充分考慮保障市民的安全，包括保護好像思喆一樣的小朋友，免受部分習性已變的野豬所危害。

事實證明，近年本港的野豬傷人個案數字明顯大幅上升，由2017年的三宗個案大增至今年首十個月已11宗，而過去十年36宗野豬傷人個案涉及47名傷者，當中包括兩名小朋友及八名長者，部分傷者情況嚴重，需要留院及接受手術。而野豬滋擾投訴個案亦在過去幾年間由數百宗大增至逾千宗，對不少居民、商戶和道路使用者造成困擾。同時，野豬亦有機會傳播人畜共通疾病，例如結核病、戊型肝炎、甲型流感及豬鏈球菌感染等，對公眾健康構成風險。

其實，相對不少歐美地方，漁護署已經更願意嘗試不同方法，包括自2017年開始創新嘗試為野豬避孕及搬遷野豬至郊外，然而經過數年的努力，始終未能改善整體情況，亦見搬遷後的野豬會重覆回到市區，再次造成滋擾，故此這「將牠們送回家中」的建議其實已經努力嘗試幾年，但至今不能不改用更果斷方法。

有見野豬對大眾造成的安全風險與日俱增，作為負責任的政府，在保障公眾安全和保持公共衞生的大前提下，我們認為有迫切性及實際需要實行更果斷措施，捕捉及人道處理慣常於市區及附近出沒及造成滋擾的野豬。至於藏於深山野外生活的野豬，原屬本性害羞，應不會對市民造成高風險，我們並不會捕捉牠們。

事實上，相比歐美澳洲等國家會狩獵野豬，漁護署已是採取人道方式，利用麻醉槍捕捉野豬，再使用藥物注射作人道處理。此外，漁護署亦會繼續採取多管齊下的措施，包括積極研究擴大禁餵區、加大非法餵飼的罰則，以及加強公眾教育，教導市民不要餵飼野豬等。