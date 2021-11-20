沙井意外婦亡夫留醫　女兒內地趕回港辦後事 (23:53)

3名墮沙井受傷的男工人截至昨日下午5時仍分別在瑪嘉烈醫院及仁濟醫院留醫，其中一名留醫男工李金華與女死者王喜梅為夫妻關係。工業傷亡權益會指，已經聯絡到二人的女兒。據了解，二人女兒20歲，正在湖北讀書，現已抵港辦理後事。據了解，女兒父親仍留意深切治療部，暫無生命危險，女兒仍要照顧父親，所以暫由父母的公司同事協助處理死者後事。女兒經濟上有壓力，不排除稍後要籌款應付。

渠務署長彭雅妮昨晚回應事件時表示對事件感難過，會盡力為死傷者家屬提供適當協助，並已暫停涉事承建在廠內的工作。她又說已委任副署長督導小組進行獨立調查，與勞工署及警方配合蒐證及調查事故起因。

香港管綫專業學會前會長黃敬建議業界應加強密閉空間安全培訓，延長訓練課程及強化實習內容。僱主應避免派工人進入密閉空間工作，改以儀器例如無人機、密閉探測器等代替工人親身入渠。